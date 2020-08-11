Десерт із перестиглих персиків від Лізи Глінської
11.08.2020
Десерт із персиків від Лізи Глинської складається з приготованого персикового коржа і сирної начинки, які по готовності скручують в рулет. Рецепт досить простий, тому його так люблять домогосподарки, а смак його радує всю сім’ю!
Інгредієнти для персикового коржа (на 4 порції):
- Переспілі персики (великі) – 6 шт.
- Цукор – 3 ст. л.
- Ванільний цукор – 1 ч. л.
- Вершкове масло (для змазування пергаменту) – 10-20 г
Інгредієнти для сирного крему:
- Нежирний сир – 250 г
- Масло вершкове – 25 г
- Пудинг ванільний – 1 пакетик
- Цукрова пудра – 2-3 ст. л.
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Приготування коржа:
- Нагрійте духовку до 110 градусів. У блендері збийте персики з цукром і ваніллю до однорідного пюре.
- Перелийте збиту масу на великий лист (33 x 45 см), застелений папером для випічки та змащений вершковим маслом.
- Поставте в духовку приблизно на 5 годин сушитися при температурі 110 градусів.
- Перевірте духовку і на середині готування (через 2,5 години) переверніть деко іншою стороною, щоб основа вийшла рівномірно пропеченою.
- Повторно перевірте через 2 години, можливо до того моменту вже шар застигне і буде готовий.
- Дістаньте деко з духовки, і почекайте, поки охолоне персиковий корж.
Приготування сирного крему:
- Вершкове масло з’єднуємо з сирною масою і збиваємо міксером до однорідної консистенції, поступово всипаючи цукрову пудру та ванільний пудинг.
- Готовий крем відправити на 15-20 хвилин у холодильник.
- Готовий крем обережно нанести на персикову основу.
- Сформувати рулет і нарізати на порційні шматочки.
Десерт із персиків з сиром готовий! Смачного!
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Video: Десерт із перестиглих персиків від Лізи Глінської
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