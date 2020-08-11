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Десерт із перестиглих персиків від Лізи Глінської

11.08.2020

Десерт із персиків від Лізи Глинської складається з приготованого персикового коржа і сирної начинки, які по готовності скручують в рулет. Рецепт досить простий, тому його так люблять домогосподарки, а смак його радує всю сім’ю!

Інгредієнти для персикового коржа (на 4 порції):

  • Переспілі персики (великі) – 6 шт.  
  • Цукор – 3 ст.  л.
  • Ванільний цукор – 1 ч. л.  
  • Вершкове масло (для змазування пергаменту) – 10-20 г

Інгредієнти для сирного крему:

  • Нежирний сир – 250 г
  • Масло вершкове – 25 г
  • Пудинг ванільний – 1 пакетик
  • Цукрова пудра – 2-3 ст.  л.

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Приготування коржа:

  1. Нагрійте духовку до 110 градусів. У блендері збийте персики з цукром і ваніллю до однорідного пюре.  
  2. Перелийте збиту масу на великий лист (33 x 45 см), застелений папером для випічки та змащений вершковим маслом.  
  3. Поставте в духовку приблизно на 5 годин сушитися при температурі 110 градусів.  
  4. Перевірте духовку і на середині готування (через 2,5 години) переверніть деко іншою стороною, щоб основа вийшла рівномірно пропеченою.  
  5. Повторно перевірте через 2 години, можливо до того моменту вже шар застигне і буде готовий.  
  6. Дістаньте деко з духовки, і почекайте, поки охолоне персиковий корж.  

Приготування сирного крему:

  1. Вершкове масло з’єднуємо з сирною масою і збиваємо міксером до однорідної консистенції, поступово всипаючи цукрову пудру та ванільний пудинг.  
  2. Готовий крем відправити на 15-20 хвилин у холодильник.  
  3. Готовий крем обережно нанести на персикову основу.  
  4. Сформувати рулет і нарізати на порційні шматочки.  

Десерт із персиків з сиром готовий!  Смачного!

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Video: Десерт із перестиглих персиків від Лізи Глінської

Ліза Глинська поділиться своїм рецептом дивовижного персикового десерту, який вразить Вас не тільки своїм смаком і оригінальністю, але і легкістю приготування!

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