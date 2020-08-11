Щоранку ви прокидаєтесь, та ще хвилин 15 не в змозі розплющити очі? Ця проблема знайома багатьом, та вирішується вона за допомогою звичайного… енергетичного батончика! Як приготувати так звану «халву» з висівками та насінням, що наповнить вас енергією на весь день, розповіла наша експертка Марина Шевченко!

Інгредієнти:

Пшеничні висівки – 30 г

Родзинки без кісточок – 100 г

Соняшникове насіння – 150 г

Чорний шоколад – 100 г

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Приготування:

Сире очищене від лушпиння насіння обсмажте протягом 5 хвилин на сухій сковороді. Додайте до нього пшеничні висівки і тримайте на вогні ще 10 хвилин. Родзинки покладіть у киплячу воду і варіть 30–60 секунд. Злийте воду. Насіння з висівками і родзинки покладіть до кухонної машини. Розтопіть у мікрохвильовій печі плитку чорного шоколаду і вилийте його в кухонну машину до суміші. Збийте до однорідної маси. Розкладіть на столі харчову плівку. У центр викладіть суміш, розтягуючи її по довжині. Накрийте плівкою, формуючи руками ковбаску. Поставте батончики в холодильник на одну годину.

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Смачного!

Video: Енергетичні батончики від Марини Шевченко Як приготувати енергетичні батончики? Рецепт приготування батончиків для енергії в домашніх умовах - читайте в матеріалі