Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Енергетичні батончики від Марини Шевченко

11.08.2020

Щоранку ви прокидаєтесь, та ще хвилин 15 не в змозі розплющити очі? Ця проблема знайома багатьом, та вирішується вона за допомогою звичайного… енергетичного батончика! Як приготувати так звану «халву» з висівками та насінням, що наповнить вас енергією на весь день, розповіла наша експертка Марина Шевченко!

Інгредієнти:

  • Пшеничні висівки – 30 г
  • Родзинки без кісточок – 100 г
  • Соняшникове насіння – 150 г
  • Чорний шоколад – 100 г

Більше на тему: Квашеная капуста быстрого приготовления

Приготування:

  1. Сире очищене від лушпиння насіння обсмажте протягом 5 хвилин на сухій сковороді.
  2. Додайте до нього пшеничні висівки і тримайте на вогні ще 10 хвилин.
  3. Родзинки покладіть у киплячу воду і варіть 30–60 секунд. Злийте воду.
  4. Насіння з висівками і родзинки покладіть до кухонної машини.
  5. Розтопіть у мікрохвильовій печі плитку чорного шоколаду  і вилийте його в кухонну машину  до суміші.  Збийте до однорідної маси.
  6. Розкладіть на столі харчову плівку. У центр викладіть суміш, розтягуючи її по довжині. Накрийте плівкою, формуючи руками ковбаску.
  7. Поставте батончики в холодильник на одну годину.

Більше на тему: Детские бисквиты-зверушки от Анны Мажник

Смачного!

Video: Енергетичні батончики від Марини Шевченко

Як приготувати енергетичні батончики? Рецепт приготування батончиків для енергії в домашніх умовах - читайте в матеріалі

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить