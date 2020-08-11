Рецепт кабачкової ікри від Сергія Калініна
11.08.2020
Кабачкова ікра здається вам занадто звичайною? Приготуйте це блюдо за рецептом Сергія Калініна. Таку кабачкову ікру можна подавати замість гарніру як до риби, так і до м’яса. І вона настільки чудова, що може стати частиною меню будь-якого ресторану! Рецепт кабачкової ікри від Сергія Калініна знайдете в матеріалі.
Складові:
- Кабачки – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Помідори – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 2-3 зубчики
- Зелень – пучок
- Лавровий лист
- Сіль, перець – за смаком
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Приготування:
- Ріжемо кабачки кубиками, потім нарізаємо морквину і цибулю.
- Очищаємо помідори від шкірки, розрізаємо їх навпіл і натираємо на крупній тертці.
- Ріжемо дрібно часник.
- Обсмажуємо на сковороді моркву, потім додаємо до неї цибулю, часник і смажимо ще хвилину. Викладаємо натерті помідори, перемішуємо і тушкуємо протягом 10 хвилин.
- Додаємо сіль і перець, лавровий лист і зверху рівним шаром розподіляємо кабачки. Закриваємо кришкою і залишаємо тушкуватися на 10-15 хвилин.
- Додаємо зелень, перемішуємо і тушкуємо ще 15 хвилин – до повної готовності кабачків.
Ваша кабачкова ікра готова! Смачного!
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