Варення з огірків на зиму: рецепт смаколика
11.08.2020
Любите варення, але смаколик із фруктів та ягід уже набрид? Варення з огірків не тільки вразить вас дивовижним смаком, але і заощадить ваші гроші! Хто сказав, що варення роблять тільки з фруктів? Експериментуємо разом! Покроковий рецепт варення з молодих читайте в нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- Переспілі огірки – 1 кг
- Лимон – 1 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Цукор – 500 г
- Гвоздика – 4 шт.
- Лимонна кислота – ¼ ч. л.
- Ванільний цукор, розмарин, кориця – до смаку
Приготування:
- Очистити огірки від шкірки та нарізати кубиками.
- З лимона зняти цедру, очистити від білої шкірки, вийняти кісточки та нарізати.
- Шкірку апельсина відварити окремо.
- До цитрусових додати цукор і варити 20 хвилин.
- Додати огірки і спеції.
- Проварити варення 10 хвилин.
- Розлити по банках.
Смачного!
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