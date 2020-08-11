Любите варення, але смаколик із фруктів та ягід уже набрид? Варення з огірків не тільки вразить вас дивовижним смаком, але і заощадить ваші гроші! Хто сказав, що варення роблять тільки з фруктів? Експериментуємо разом! Покроковий рецепт варення з молодих читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Переспілі огірки – 1 кг

Лимон – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Цукор – 500 г

Гвоздика – 4 шт.

Лимонна кислота – ¼ ч. л.

Ванільний цукор, розмарин, кориця – до смаку

Приготування:

Очистити огірки від шкірки та нарізати кубиками. З лимона зняти цедру, очистити від білої шкірки, вийняти кісточки та нарізати. Шкірку апельсина відварити окремо. До цитрусових додати цукор і варити 20 хвилин. Додати огірки і спеції. Проварити варення 10 хвилин. Розлити по банках.

Смачного!

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