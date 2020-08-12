Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Як приготувати рибу на мангалі: рецепт Ольги Мартиновської

12.08.2020

Ви досі не знаєте, як приготувати рибу на мангалі, щоб було недорого, ситно і виглядало ненудно? Переможниця «МастерШеф»-3 Ольга Мартиновська запропонувала рецепт рибних спіральок із морквою.

 Більше на тему: Шашлик у гранатовому соку від Миколи Тищенка

рыба на мангале

Інгредієнти:

  • Скумбрія свіжоморожена – 4 шт.
  • Морква – 3 шт.
  • Соєвий соус – 6 ст. л.
  • Лимон – ½ шт.
  • Сіль, перець – до смаку

Більше на тему: Швидкий маринад для шашлику – топ-3

рыба на мангале

Як приготувати рибу на мангалі спіральками:

  1. Відокремити голову скумбрії та профілювати рибу.
  2. Додати соєвий соус, сіль, перець, сік половини лимона.
  3. Моркву нарізати тонкими пластинами і згорнути рулончиками.
  4. Зверху загорнути філе спіральками в різні боки. Закріпити шампуром.
  5. Поставити на мангал і обсмажити з двох боків до золотистої скоринки.

Video: Як приготувати рибу на мангалі: рецепт Ольги Мартиновської

Як приготувати рибу на мангалі? Рецепт рибних спіральок на мангалі - оригінальний і смачний спосіб приготувати рибу на мангалі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить