Плануєте сходити на весілля, проте не певні, що ваш організм впорається з алкоголем? Пропонуємо вам скуштувати за два дні до свята салат із морської капусти та мідій, багатий на йод, який допоможе фізично підготуватися до важливої події. Читайте покроковий рецепт від експертів Все буде добре.

Інгредієнти:

Морська капуста – 200 г

Мідії – 150 г

Перепелині яйця – 2 шт.

Зелень

Апельсин – 1 шт.

Морква – 100 г

Солодкий перець – 1 шт.

Стебло селери – 100 г

Оливкова олія – 2 ст. л.

Гірчиця – 1 ст. л.

Соєвий соус – 1 ст. л.

Сіль і перець за смаком.

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Спосіб приготування:

Починаємо з маринаду: Розрізаємо апельсин, вичавлюємо з нього сік. Натираємо цедру апельсину, змішуємо з соком та додаємо туди трішки цукру. Морську капусту промиваємо у воді, а потім додаємо у неї маринад, аби позбавити капусту неприємного запаху. Готуємо соус . Наливаємо оливкову олію, додаємо гірчицю та перемішуємо. Потім додаємо соєвий соус. Сіль та перець за смаком. Починаємо формувати салат. Чистимо та розрізаємо навпіл яйця. Чистимо та натираємо моркву. Нарізаємо соломкою перець, стебло селери. Кладемо в миску мідії, порізані овочі, яйця, морську капусту, додаємо зелень та заливаємо апельсиновим соком.

Смачного!

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Video: Салат з морської капусти з мідіями: корисно та смачно Готуємо морський антиалкогольний салат, який допоможе підготуватися до гучної вечірки. Приготуйте його за два дні до події - і ваш організм легко впорається з алкоголем. Покроковий рецепт морського антиалкогольного салату - в матеріалі.