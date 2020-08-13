Сирний торт без випікання з малиною: рецепт Тетяни Литвинової
13.08.2020
Тетяна Литвинова поділилася рецептом легкого в приготуванні і неймовірно смачного сирного торта з малиною. Ніякого випікання – всього 10 хвилин, щоб смаколик настоявся в холодильнику, і десерт готовий! Читайте рецепт торта з малиною в матеріалі.
Сирний торт без випічки з малиною зможе приготувати навіть найлінивіша господиня. Мінімум зусиль – максимум задоволення. Записуйте смачний рецепт сирного торту:
Інгредієнти для коржа:
- Вівсяне печиво – 500 г
- Вершкове масло – 150-200 г
Інгредієнти для сирного прошарку:
- Домашній сир – 450-500 г
- Ягоди малини – 300 г
- Ванільний цукор – 10 г
- Цукровий пісок – 125 г
- Сметана – 200 г (залежить від сухості сиру: чим вологіше сир, тим менше сметани)
- Желатин швидкорозчинний – 20 г
Інгредієнти для верхнього шару з желе:
- Пачка желе малинового
- Вода
- Ягоди малини для прикрас
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Приготування:
- Печиво розкришити. Потім змішати його з вершковим маслом.
- Форму змастити масло. Далі викласти отриману суміш. Потім залити желатин водою та залишити набухати.
- Сир викласти в кухонну машину, збити до однорідності. Додати цукор, ванільний цукор, сметану і ягоди. Частину ягід залишити для прикрашання.
- Збити до однорідної маси. Желатин розтопити на водяній бані до рідкого стану. Потім влити обережно желатин в сирну масу та перемішати.
- Залити нею зверху корж із печива. Викласти шар малини, потім знову залити суміш і викласти ягоди. Поставити сирний пиріг у холодильник.
- Далі розчинити пачку желе у воді. Обережно вилити частину желе і поставити в морозильну камеру, щоб схопилося.
- Потім заливаємо інше желе і ставимо в холодильник до повного охолодження. Сирний торт готовий!
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Video: Сирний торт без випікання з малиною: рецепт Тетяни Литвинової
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