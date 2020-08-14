Виноградно-яблучного смузі — не тільки дуже корисний коктейль, він може легко замінити вечерю! Прекрасна альтернатива для тих, хто стежить за своїм харчуванням. Як приготувати смузі з винограду і яблук, читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Яблуко – 2 шт.

Банан – 1 шт.

Виноград «Кішміш» – 200 г

Зелений чай – 200 мл

Імбир – 15 г

Мед – 1 ст.л.

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Приготування:

Очистити банан від шкірки, нарізати. Зрізати верх яблука, очистити серцевину. Імбир нарізати тонкими слайсами. Подрібнити в блендері виноград, охолоджений зелений чай, мед та імбир. Подавати в яблуці.

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Video: Виноградно-яблучний смузі: покроковий рецепт Виноградно-яблучний смузі корисний і може замінити вечерю. Як приготувати виноградно-яблучний смузі? Читайте в нашому матеріалі