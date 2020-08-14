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Виноградно-яблучний смузі: покроковий рецепт

14.08.2020

Виноградно-яблучного смузі — не тільки дуже корисний коктейль, він може легко замінити вечерю! Прекрасна альтернатива для тих, хто стежить за своїм харчуванням. Як приготувати смузі з винограду і яблук, читайте в матеріалі.

смузи из винограда

Інгредієнти:

  • Яблуко – 2 шт.
  • Банан – 1 шт.
  • Виноград «Кішміш» – 200 г
  • Зелений чай – 200 мл
  • Імбир – 15 г
  • Мед – 1 ст.л.

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Приготування:

  1. Очистити банан від шкірки, нарізати.
  2. Зрізати верх яблука, очистити серцевину.
  3. Імбир нарізати тонкими слайсами.
  4. Подрібнити в блендері виноград, охолоджений зелений чай, мед та імбир.
  5. Подавати в яблуці.

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Video: Виноградно-яблучний смузі: покроковий рецепт

Виноградно-яблучний смузі корисний і може замінити вечерю. Як приготувати виноградно-яблучний смузі? Читайте в нашому матеріалі

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