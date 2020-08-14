Виноградно-яблучний смузі: покроковий рецепт
14.08.2020
Виноградно-яблучного смузі — не тільки дуже корисний коктейль, він може легко замінити вечерю! Прекрасна альтернатива для тих, хто стежить за своїм харчуванням. Як приготувати смузі з винограду і яблук, читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- Яблуко – 2 шт.
- Банан – 1 шт.
- Виноград «Кішміш» – 200 г
- Зелений чай – 200 мл
- Імбир – 15 г
- Мед – 1 ст.л.
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Приготування:
- Очистити банан від шкірки, нарізати.
- Зрізати верх яблука, очистити серцевину.
- Імбир нарізати тонкими слайсами.
- Подрібнити в блендері виноград, охолоджений зелений чай, мед та імбир.
- Подавати в яблуці.
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Video: Виноградно-яблучний смузі: покроковий рецепт
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