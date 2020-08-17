Часто буває, що на макіяж зовсім немає часу. Але вийти з дому без косметики ви не можете собі дозволити, і в результаті запізнюєтеся. Також поспіх загрожує неакуратним брудним макіяжем. Що ж робити? Вам допоможе техніка нанесення макіяжу за допомогою ложки! Олена Мельник стверджує: завдяки ложці будь-яка дівчина зможе зробити рівний та акуратний макіяж.

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Підводимо стрілки

Прикладіть ложку під кутом з зовнішньої сторони ока так, щоб закруглена частина виявилася біля куточка, а далі немов під лінійку проведіть лінію.

Однакові брови

Прикладіть ложку довгою стороною (опукла сторона назовні) під брову й злегка промалюйте контур олівцем. Завершіть підводку брів звичайним способом, орієнтуючись на зроблену лінію.

Наносимо тіні

Прикриваємо столовим прибором очі та профарбовуємо верхню повіку по контуру ложки. Ложка зіграє своєрідну роль трафарету, не дасть тіням вийти за межі, тож макіяж буде гарним та охайним.

Підкручуємо вії

Горизонтально прикладіть ложку до зовнішнього куточка верхньої повіки так, щоб її поглиблення було зовні. Потім за допомогою пальця, притискаючи до краю ложки, підкрутіть вії від коренів до самих кінчиків.

Малюємо ідеальний рум’янець

Прикладіть ложку до виличних кісток і акуратно натисніть на неї, щоб на шкірі залишився ледве помітний відбиток. Після чого приберіть ложку й на те місце, де вона щойно була, нанесіть рум’яна. Цей трюк дасть змогу рівно підкреслити вилиці та уникнути помилки в нанесенні рум’ян.

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Video: Швидкий та акуратний макіяж за допомогою ложки: лайфхак від Олени Мельник Як зробити макіяж за допомогою ложки? Візажист Олена Мельник розповіла покрокову інструкцію виконання макіяжу за допомогою ложки. Техніка нанесення макіяжу за допомогою ложки