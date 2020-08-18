Як зробити праймер для обличчя своїми руками: рецепт Анни Гуарани
Як зробити праймер для обличчя своїми руками, знає експерт «Все буде добре» Анна Гуарана! З проблемою жирного блиску на шкірі відомий хореограф знайома не з чуток. Праймер для обличчя за її особистим рецептом дозволяє шкірі залишатися матовою до 12 годин, навіть в умовах активного руху! Як зробити праймер для обличчя своїми руками, читайте в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- дитячий крем – 1 ч. л.
- цинкова мазь – ¼ ч. л.
- рисове борошно – ¼ ч. л.
- кукурудзяний крохмаль – ¼ ч. л.
Приготування праймера:
- За основу беремо звичайний дитячий крем.
- Додаємо до крему ¼ ч. л. цинкової мазі – це той інгредієнт, який вбирає надлишки шкірного сала.
- Беремо рисове борошно, ліпше спеціально його пошукати, оскільки самостійно подрібнити рис не вдасться – частинки вийдуть занадто великими.
- Замішуємо ці інгредієнти з кукурудзяним крохмалем.
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Застосування праймера:
З такої кількості складових, як зазначено в рецепті, виходить 30 г продукту. Пакуємо в маленьку баночку. Засобу вистачить на півроку застосування.
Для нанесення під макіяж потрібно взяти невелику горошину засобу і розподілити по обличчю масажними лініями, рухаючись від чола до щік і підборіддя, не забуваючи обробити зону біля носа. Засіб потрібно наносити подушечками пальців, втираючими і вбиваючими рухами.
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