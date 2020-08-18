«Вішісуаз»: рецепт французького супу-пюре
18.08.2020
Хочете насолодитися ніжним, пікантним вершковим смаком, що змусить забути про все на світі? Тоді приготуйте французький суп–пюре «Вішісуаз»! Ця чудова страва здивує вас своїм смаком і простотою приготування. А ще цей суп можна їсти холодним – гарний варіант для спеки. Як приготувати французький суп «Вішісуаз», розповів переможець «МастерШеф»-4 Євген Злобін.
Інгредієнти:
- Цибуля-порей – 2 шт.
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Картопля – 2 шт.
- Вершкове масло – 30 г
- Олія – 10 мл
- Вершки 20% – 200 мл
- Перець білий, сіль
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Приготування:
- Порей (білу частину) та ріпчасту цибулю дрібно нарізати.
- У сотейнику розтопити вершкове масло, додати олію, обсмажити ріпчасту цибулю до прозорості. Потім додати порей і також смажити до прозорості.
- Картоплю нарізати дрібними кубиками й додати до цибулі, масу залити курячим бульйоном і томити на повільному вогні 15–20 хвилин.
- Попередньо остудити масу, збити блендером до пюреподібного стану, поступово додати вершки, охолодити.
- Подавати можна і теплим, і охолодженим.
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Video: «Вішісуаз»: рецепт французького супу-пюре
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