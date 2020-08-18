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«Вішісуаз»: рецепт французького супу-пюре

18.08.2020

Хочете насолодитися ніжним, пікантним вершковим смаком, що змусить забути про все на світі? Тоді приготуйте французький суппюре «Вішісуаз»! Ця чудова страва здивує вас своїм смаком і простотою приготування. А ще цей суп можна їсти холодним – гарний варіант для спеки. Як приготувати французький суп «Вішісуаз», розповів переможець «МастерШеф»-4 Євген Злобін.

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Інгредієнти:

  • Цибуля-порей – 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • Картопля – 2 шт.
  • Вершкове масло  30 г
  • Олія – 10 мл
  • Вершки 20% – 200 мл
  • Перець білий, сіль

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Приготування:

  1. Порей (білу частину) та ріпчасту цибулю дрібно нарізати.
  2. У сотейнику розтопити вершкове масло, додати олію, обсмажити ріпчасту цибулю до прозорості. Потім додати порей і також смажити до прозорості.
  3. Картоплю нарізати дрібними кубиками й додати до цибулі, масу залити курячим бульйоном і томити на повільному вогні 1520 хвилин.
  4. Попередньо остудити масу, збити блендером до пюреподібного стану, поступово додати вершки, охолодити.
  5. Подавати можна і теплим, і охолодженим.

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Video: «Вішісуаз»: рецепт французького супу-пюре

Як приготувати французький суп-пюре Вішісуаз? Рецепт смачного французького супу-пюре Вішісуаз у матеріалі

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