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Video: Як красиво прикрасити паску: техніка «Айсінг»

Сьогодні ви дізнаєтеся, як красиво прикрасити паску в техніці «Айсінг», а навчать вас цьому народні кондитери Все Буде Добре
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Сьогодні настала черга проявляти свої кулінарні таланти третьої конкурсантці конкурсу народних кондитерів – Світлані Панасюк! Учасниця має намір вразити своєю технікою оформлення пасок різновидом глазурі «Айсінг», який робиться у вигляді розпису, а також показати, як прикрасити паску різнокольоровими варіантами айсінга. Зробіть і ви свій паску красивим і виділяється серед інших!

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