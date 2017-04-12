Сьогодні настала черга проявляти свої кулінарні таланти третьої конкурсантці конкурсу народних кондитерів – Світлані Панасюк! Учасниця має намір вразити своєю технікою оформлення пасок різновидом глазурі «Айсінг», який робиться у вигляді розпису, а також показати, як прикрасити паску різнокольоровими варіантами айсінга. Зробіть і ви свій паску красивим і виділяється серед інших!

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